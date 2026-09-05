Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, статс-секретарем – заместителем главы Минобороны, председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой, а также с главой Минздрава России Михаилом Мурашко сложности, с которыми могут сталкиваться военнослужащие при получении медицинской помощи в ряде субъектов.

На такие случаи обратил внимание один из членов пятерки лидеров предвыборного списка "Единой России", начальник главного штаба движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин на встрече с президентом.

Что касается медицинского освидетельствования, честно говоря, все решения, как вы знаете, приняты. Не очень даже понимаю, что там еще не хватает. Но это просто организация работы. Обязательно с Анной Евгеньевной Цивилевой поговорю, с министром [обороны РФ] и с министром здравоохранения России, со всеми, кто так или иначе причастен к решению этой задачи в этой важнейшей сфере отреагировал глава государства

В субботу, 5 сентября, Владимир Путин встретился с пятеркой лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму. Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин рассказали главе государства о встречах с избирателями и подняли ряд вопросов, по которым Путин решил дать отдельные поручения.