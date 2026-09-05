"Идти по пути укрепления": Путин напутствовал лидеров списка "Единой России" Путин призвал кандидатов от "Единой России" взять курс на укрепление

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин встретился с пятью ведущими кандидатами от партии "Единая Россия", возглавляющими федеральный список на выборах в Государственную Думу, и дал им напутствие, подчеркнув необходимость постоянного и устойчивого укрепления страны. Встреча прошла в преддверии выборов, которые определят новый состав нижней палаты парламента.

Глава государства акцентировал внимание на важности укрепления внутриполитической стабильности и государственности перед лицом внешних вызовов.

Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с конституцией заявил Путин

Президент также подчеркнул, что формирование представительных органов власти должно происходить так, чтобы своевременно решать вопросы социального характера, экономического развития и поддерживать людей, находящихся на линии боевого соприкосновения.

Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент с тем, чтобы в соответствии с законом вовремя принимались [решения], вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки людей на линии боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым сказал глава государства

Во встрече приняли участие глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также Герои России — военкор Евгений Поддубный и начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.