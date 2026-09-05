Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с Генштабом Вооруженных сил (ВС) РФ и Минобороны совершенствование защиты российского неба от атак украинской армии.

Военный корреспондент ВГТРК, лидер списка "Единой России", Герой РФ Евгений Поддубный во время встречи главы государства с пятеркой лидеров предвыборного списка ЕР рассказал об опыте Курской области в формировании ситуационного центра, где обеспечено бесшовное и быстрое взаимодействие между всеми органами, которые задействованы в обороне неба. Он предложил российскому лидеру масштабировать этот опыт на всю страну, сформировав координационный орган, который сведет воедино всю информационную систему по защите неба.

Мне кажется, нужен не координационный орган, нужен командир. Единоначалие должно быть. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Я переговорю обязательно и с Александром Евсеевичем [Хинштейном, губернатором Курской области], и с Генштабом, с Минобороны. Поручение такое дам, чтобы они посмотрели, как это работает, потому что одна из наиболее важных составляющих – это обмен информацией и разведка. Это своевременность принятия решений. Все стремительно очень развивается отреагировал глава государства

Также в ходе встречи Поддубный заявил, что подразделения войск беспилотных систем, работающие в приграничных регионах РФ, фактически находятся на первом рубеже защиты Москвы от беспилотников противника.

В субботу, 5 сентября, Владимир Путин встретился с пятеркой лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму. Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин рассказали президенту о встречах с избирателями и подняли ряд вопросов, по которым Путин решил дать отдельные поручения.