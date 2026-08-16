Поддубный заявил о необходимости переосмыслить систему ПВО и ПРО в России Поддубный: необходимо переосмыслить систему ПВО и ПРО в России

Москва16 авг Вести.В России необходимо переосмыслить всю систему противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, в РФ к нынешнему моменту есть огромное количество высокоточных современных беспилотных ударных средств, которые появились вопреки, а не потому что.

У нас промышленность до сих пор не может похвастать определенными элементами, которые используются и в гражданской сфере… Хотя были выделены деньги, были созданы благоприятные условия, наверное, все-таки речь идет о пересмотре и в целом системы управления, системы реализации и оценки результата, но и о системе наказания, потому что нам необходимо… абсолютно по-другому переосмыслить всю систему противовоздушной-противоракетной обороны и начать с системы информационного обмена… У нас сейчас много государственных институтов отвечает за систему противовоздушной обороны, но… единого информационного пространства, как не было, так и нет сказал он

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью утратили способность перехватывать баллистические ракеты из-за острого дефицита боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.