FAZ: Россия применяет новое оружие на фоне нехватки систем ПВО у Киева

Россия применяет новое оружие на фоне дефицита средств ПВО у Киева FAZ: Россия применяет новое оружие на фоне нехватки систем ПВО у Киева

Москва16 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью утратили способность перехватывать баллистические ракеты из-за острого дефицита боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Постоянная нехватка противоракет, в частности, типа PAC-3 имеет катастрофические последствия для оборонительных возможностей Киева.

Так, за последние дни средства ПВО Украины не смогли сбить ни одной баллистической цели, из-за чего командование ВСУ отказалось от ведения соответствующей статистики, отмечает FAZ.

На фоне истощения средств ПВО Киева российская оборонная промышленность внедряет новые образцы вооружений. В частности, Россия совершенствует беспилотники (БПЛА), оснащая их реактивными двигателями, расширяет боевое применение новейших малогабаритных крылатых ракет "Бандероль".

Агентство Bloomberg писало, что задержки с поставками зенитных ракет для систем ПВО могут вынудить Киев пойти на выполнение условий Москвы для урегулирования конфликта.