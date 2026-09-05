Москва5 сен Вести.Подразделения войск беспилотных систем, работающие в приграничных регионах РФ, фактически находятся на первом рубеже защиты Москвы от беспилотников противника. Об этом военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

Проехал приграничье, взаимодействовали и раньше, и сейчас, понятное дело, как раз с теми подразделениями, которые занимаются уничтожением беспилотников на, по сути, первом рубеже, и часто тех беспилотников, которые летят на столицу – там начинается оборона отметил Поддубный

В субботу, 5 сентября, Владимир Путин встретился с пятеркой лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму. Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин рассказали главе государства о встречах с избирателями и подняли ряд вопросов, по которым Путин решил дать отдельные поручения.