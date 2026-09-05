Путин предложил назначить единого командира для защиты неба от атак ВСУ Путин заявил, что для защиты от атак ВСУ нужен единый командир

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с пятью лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" высказался по вопросу организации противовоздушной обороны в приграничных регионах. Глава государства поддержал идею создания эффективной системы защиты от ударов украинских беспилотников, но уточнил, что для ее работы необходим единый начальник, а не координационный штаб.

Поводом для обсуждения стало предложение Героя России, военного корреспондента Евгения Поддубного, который рассказал об опыте формирования ситуационного центра в Курской области. Там, по его словам, удалось организовать быстрое взаимодействие между всеми структурами, задействованными в обороне неба. Поддубный предложил масштабировать этот опыт.

Мне кажется, нужен не координационный орган — нужен командир. Чтобы был единоначальник уточнил Путин

Президент подчеркнул, что именно принцип единоначалия способен обеспечить оперативность принятия решений при отражении воздушных атак. Встреча с "пятеркой" от "Единой России" прошла в преддверии выборов в Государственную Думу, на которых партия выдвигает своих кандидатов. На ней также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова и начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.