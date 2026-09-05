Поддубный попросил Путина разрешить привлекать бойцов с категорией годности "Д" Поддубный попросил Путина допустить к службе бойцов с категорией годности "Д"

Москва5 сен Вести.Военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить привлекать добровольцев с категорией годности "Д" (полностью негоден) к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

По словам Евгения Поддубного, речь идет о раненых военнослужащих, которые получили категорию "Д", но все еще способны выполнять задачи в региональных подразделениях, боевом армейском резерве по обороне неба.

Есть костяк добровольцев, которые оценивая свои силы, очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников сказал он

Речь не идет о переднем крае, отметил журналист, а о своем городе, селе, предприятии.

На это Владимир Путин коротко ответил: "Жень, поддерживаю".