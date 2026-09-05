Москва5 сен Вести.Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный предложил президенту РФ Владимиру Путину распространить на другие регионы опыт Курской области по работе ситуационного центра, координирующего оборону от беспилотников.

С предложением он выступил на встрече главы государства с пятеркой лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму.

Вот в Курской области, как мне кажется, прекрасный опыт формирования ситуационного центра, в котором обеспечено бесшовное и очень быстрое взаимодействие между всеми органами, которые задействованы в обороне неба … Хотел бы попросить вас рассмотреть этот опыт для масштабирования, как мне кажется, он может пригодиться предложил Поддубный

Военкор также отметил, что созданные в регионе информационные системы позволяют в реальном времени отслеживать угрозы. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность создания единого координационного органа, который объединил бы всю эту информационную систему.

Владимир Путин пообещал обсудить с Генштабом Вооруженных сил (ВС) РФ и Минобороны совершенствование защиты российского неба от атак украинской армии.

В субботу, 5 сентября, президент встретился с пятеркой лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму. Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин рассказали главе государства о встречах с избирателями и подняли ряд вопросов, по которым Путин решил дать отдельные поручения.