Москва11 авг Вести.Новым российским регионам нужно оказывать помощь, потому что процесс интеграции сложный. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Люди право называть себя Россией завоевали кровью и тяжелейшими испытаниями. В 2014 году они не побоялись утраты, не побоялись поставить на кон самое ценное в своей жизни. И после этого, это же ежедневный выбор. Причем ежедневный выбор, когда тебе еще дьявол постоянно подсовывает искушения. Они наша неотрывная часть. Надо помогать, потому что процесс интеграции он сложный. И проблемы, которые есть в Донецке, в Луганске, в Херсоне, в Запорожье, они нетипичны для всей страны. Еще есть огромный разрыв между уровнем развития инфраструктуры сказал он

Ранее Поддубный заявил, что у России есть огромное моральное преимущество в борьбе – она не ставит цель посеять страх в украинском обществе, а дерется честно.