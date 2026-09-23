Пушилин рассказал, что в Красном Лимане ВСУ бросают в бой откровенных нацистов Пушилин: ВСУ задействуют в боях в Красном Лимане откровенных нацистов

Москва23 сен Вести.В Красном Лимане складывается тяжелая ситуация, поскольку ВСУ бросают в бой на этом участке фронта откровенных нацистов. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что на этом участке фронта ситуация осложняется наличием густого леса, который позволяет противнику проводить различные маневры.

Сложнее ситуация в Красном Лимане и в округе Красного Лимана. Почему? Потому что противник бросил там серьезные силы. Вот и самые, что ни на есть откровенные, там, нацисты, там присутствуют сейчас и пытаются контратаковать. Там бой сейчас за каждый метр, за каждое дерево… Много вносит коррективы густой достаточно лес, обширные пространства… Нередкая ситуация, когда и мы заходим за спину противника, используя вот все особенности местности. Но, к сожалению, и противник тоже периодически там, да, находит такие возможности рассказал Пушилин

Ранее глава ДНР рассказал о продвижении ВС РФ к Славянско-Краматорской агломерации. По его словам, бои сейчас идут за Славянскую ТЭС.