Москва23 сен Вести.ВС РФ продвинулись к окраинам Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Глава Донецкой народной республики добавил, что основное продвижение на этом участке идет в районе Славянской ТЭС.

Здесь сейчас тоже мы двигаемся достаточно уверенно в районе Дружковки и Алексеево-Дружковки, а это для нас очень интересное и важное направление в плане освобождения Славянско-Краматорской агломерации. Здесь очень непростая ситуация, но тем не менее, это уже все-таки окраины [этих крупных городов} или очень близко к тому, чтобы [начать бои] за сам Славянск. Там, где Николаевка, там, где ТЭС, вот там ребята продвигаются