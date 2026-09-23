Москва23 сен Вести.В политической интеграции ДНР в РФ, которая продолжалась 12 лет, после выборов в Госдуму была поставлена точка. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал глава республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что сейчас у ДНР есть свои представители в Госдуме, которые будут содействовать реализации планов региона.

Очень значимое событие — это то, что поставлена точка сейчас в политической интеграции, которая началась в 2014 году. Мы это так расцениваем. … Вся интеграция длиной в 12 лет завершена. Теперь есть представители в Госдуме. А это же тоже и про ответственность, это тоже еще и про ожидания наших жителей. это как раз про реализацию тех намерений, о которых мы громко говорили с трибун. Но вот этот период [завершен], теперь просто берем и делаем. Несмотря на то, что еще не завершена специальная военная операция (СВО), но мы нисколько не сомневаемся в нашей победе рассказал Пушилин

Ранее Пушилин отметил, что, несмотря на провокации противника, явка на выборах в ДНР была высокой. В голосовании участвовало более 80% избирателей республики.