Пушилин рассказал, как проходят выборы в Госдуму на территории ДНР Пушилин: пройти мимо судьбоносных выборов мы не могли, активно идет голосование

Москва20 сен Вести.Жители Донецкой Народной Республики проявляют большую осознанность и принимают активное участие в выборах в Госдуму РФ. Об этом журналистам рассказал глава региона Денис Пушилин.

По его словам, ситуация в регионе остается напряженной, однако голосование все равно проводится – люди осознают всю важность события.

Ситуация у нас стабильно напряженная, и жители действительно ко многому уже привыкли. Но, пройти мимо такого значимого, я бы сказал, судьбоносного события, мы не могли и не проходим. Поэтому, конечно же, активно идет участие в выборах и здесь мы видим действительно большую сознательность наших земляков. Потому что мы понимаем, насколько это важно сказал Пушилин

Денис Пушилин также проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.