Москва20 сенВести.Жители Донецкой Народной Республики проявляют большую осознанность и принимают активное участие в выборах в Госдуму РФ. Об этом журналистам рассказал глава региона Денис Пушилин.
По его словам, ситуация в регионе остается напряженной, однако голосование все равно проводится – люди осознают всю важность события.
Ситуация у нас стабильно напряженная, и жители действительно ко многому уже привыкли. Но, пройти мимо такого значимого, я бы сказал, судьбоносного события, мы не могли и не проходим. Поэтому, конечно же, активно идет участие в выборах и здесь мы видим действительно большую сознательность наших земляков. Потому что мы понимаем, насколько это важносказал Пушилин
Денис Пушилин также проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.