Москва7 сен Вести.Вопрос проведения голосования во время выборов в Государственную думу является абсолютным приоритетом для властей Донецкой Народной Республики. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, организация безопасности на избирательных участках стоит на первом месте, идет плотное взаимодействие с правоохранительными органами. Члены избирательных комиссий будут готовы достаточно быстро реагировать на любые непредвиденные ситуации.

Вопрос проведения голосования сейчас для нас – это абсолютный приоритет… подошли к этому процессу максимально гибко и ответственно. Наша задача, чтобы каждый житель смог проголосовать… где бы он ни находился… Сделали ставку на выездное голосование… это самый безопасный, правильный путь. Выездные группы работают по всей республике… Мы решили сами прийти к каждому избирателю, чтобы людям не нужно было никуда ехать, лишний раз подвергать себя риску рассказал Пушилин

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России зафиксировала запуск западных медиапроектов, которые направлены на вмешательство в выборы. Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру РФ.

В единый день голосования с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Кроме того, состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ.