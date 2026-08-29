Пушилин назвал выборы в Госдуму последним штрихом интеграции ДНР Пушилин: выборы в Госдуму – это последний штрих интеграции ДНР в Россию

Москва29 авг Вести.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва в сентябре станут последним штрихом по интеграции Донецкой Народной Республики в политическую жизнь России. Об этом глава региона Денис Пушилин заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Когда в Госдуме появятся представители от ДНР, то с этого момента можно будет считать республику полноценным субъектом РФ, подчеркнул он.

Вот остался последний штрих в политической плоскости – это выборы в Государственную думу РФ, когда будут уже представители в Госдуме непосредственно от нас, от нашего региона… Понятно, что сейчас вот этот период необходимо переломить, где-то пережить. Но опять же, мы точно не останавливаемся на месте и не думаем только сегодняшним днем сказал Пушилин

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что более 70% ныне осуществляющих свои полномочия депутатов намерены избираться в новый созыв.