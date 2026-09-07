Москва7 сен Вести.1 сентября в Донецкой Народной Республике прошло достаточно спокойно, сообщил в интервью ИС "Вести" Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, вопросам безопасности уделялось особое внимание.

За парты сели практически 138 тысяч ребятишек, из них порядка 10 с половиной тысяч — это первоклассники. Конечно же, с учетом мер безопасности, провели праздничные линейки в школах. В очном формате у нас начали работу 541 школа, это около 90%, остальные 10% процентов, пока учат деток в дистанционном или смешанном режиме по соображениям безопасности, или же по другим техническим причинам.