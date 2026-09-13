Пушилин назвал выборы в Госдуму последним шагом интеграции ДНР в Россию Пушилин счел выборы в Госдуму финальным этапом интеграции ДНР

Москва13 сен Вести.Предстоящее участие Донецкой Народной Республики (ДНР) в выборах депутатов Государственной думы станет заключительным политическим этапом интеграции региона в состав Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что власти и жители относятся к подготовке к электоральной кампании с максимальной ответственностью.

Пушилин подчеркнул, что данное голосование окончательно завершит процесс политического включения субъекта в общероссийское правовое и государственное пространство.

Ранее Пушилин заявил, что опрос проведения голосования во время выборов в Государственную думу является абсолютным приоритетом для властей ДНР.