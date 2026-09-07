Москва7 сен Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в интервью информационной службе "Вести" о продвижении российских военных, начале нового учебного года, предстоящих выборах в Госдуму и визите вице-премьера Марата Хуснуллина.

Глава ДНР поделился деталями с линии фронта.

Российские войска продолжают планомерное продвижение на всех участках фронта, освобождая территорию Донецкой Народной Республики. Пройдем по направлениям. Славянско-краснолиманское направление – здесь группировки войск "Запад" и "Юг" планомерно осуществляют последовательный охват агломерации и с севера, и с востока. Освобождение Никаноровки открывает возможность для выхода наших подразделений к юго-восточным рубежам Славянска. В районе Николаевки фиксируем интенсивные боестолкновения. А в Красном Лимане завершается зачистка от оставшихся разрозненных сил противника, пока что противник еще оказывает сопротивление. На дружковско-краматорском направлении, после установления контроля над Ижевкой и Куртовкой, наши бойцы наступают дальше, охватывая Алексеево-Дружковку с востока, что приближает их к выходу на окраины Дружковки. При этом наши расчеты беспилотников уже очень интенсивно отрабатывают по самой Дружковке. Западнее российская армия также проводит операцию по охвату Дружковки, ведя активные действия в зоне Андреевской общины и перекрывая маршруты снабжения противника. Также наши БПЛА продолжают уничтожать логистические узлы и опорные пункты противника, которые на постоянной основе выявляются. На красноармейско-добропольском участке группировка "Центр" ведет бои за Доброполье – это опорная точка обороны врага на этом направлении, поэтому она требует особого внимания. Сражения уже идут как в многоэтажной застройке юга города, так и в частном секторе северных районов. Занятие населенного пункта Грузское позволило нашим военнослужащим усилить позиции вдоль русла одноименной реки, расширив зону контроля для последующих наступательных маневров сказал Пушилин

Пушилин рассказал, как начался новый учебный год и как в регионе прошел День знаний.

Несмотря на то что приходится уделять особое внимание вопросам безопасности, тем не менее 1 сентября прошло достаточно спокойно. За парты школьников сели практически 138 тысяч ребятишек. Из них порядка 10 с половиной тысяч – это первоклассники. Конечно же, стоит отметить, что с учетом мер безопасности мы провели праздничные линейки в школах. В очном формате у нас начала работу 541 школа – это порядка 90%. Остальные 10% пока учат детей в дистанционном или смешанном режиме по соображениям безопасности или другим техническим причинам. И, конечно же, для нас очень важным было состояние образовательных учреждений. Этому уделяли внимание. Могу сказать, что в этом году запланировано привести в порядок 109 учреждений образования – это и школы, и детские сады, и учреждения дополнительного профессионального образования. Большую часть работы проводят наши регионы-шефы, за что мы им безмерно благодарны, потому что справиться самостоятельно с учетом накопившихся проблем было бы практически невозможно с учетом такого объема работ и такого количества учебных заведений, которые десятилетиями не ремонтировались и им не уделялось абсолютно никакого внимания. Мы считаем, и здесь находим поддержку, что дети должны учиться в современных, комфортных и, безусловно, безопасных условиях сказал Пушилин

Глава региона также сообщил о деталях рабочего визита вице-премьера Марата Хуснуллина в ДНР, который состоялся на прошедшей неделе.

Как раз с Маратом Шакирзяновичем мы имели возможность посетить Донецкий лицей № 5. Он был отремонтирован регионом-шефом Москвой, и сейчас там учатся порядка 570 детей. С седьмого класса там внедрена программа "Сириус" с углубленным изучением точных наук. Также лицей участвует в акции "Правильно быть здоровым". Здесь мы обновили и столовую, и библиотеку. Марат Шакирзянович назвал лицей образцовым по оснащению. Для нас это очень ценно. Есть куда стремиться, но тем не менее мы видим, что все больше учреждений в республике приводим в порядок совместными усилиями, и получаем очень положительный отклик от родителей, ну и самим деткам учиться гораздо комфортнее. Гораздо больше возможностей открывается и для преподавателей, потому что в таких условиях учить деток – одно удовольствие. С Маратом Шакирзяновичем мы провели еще ряд совещаний по социально-экономическому развитию. Этому уделяем особое внимание с учетом приближающегося отопительного периода. Разобрали вопросы по каждой ресурсоснабжающей организации, уделили внимание обеспечению безопасности. Могу сказать, что подготовка к отопительному сезону идет по графику, все намеченные планы выполняются. Сегодня порядка полутора тысяч объектов социальной сферы – больницы, школы, детские сады, спортивные и культурные учреждения – готовы к началу холодов. Обсуждали мы и другие вопросы: капремонт многоквартирных домов в Донецко-Макеевской агломерации, благоустройство общественных пространств по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", дорожное строительство – это очень волнует людей. Поскольку муниципальные и региональные трассы мы ремонтируем с опережением плана, мы рассчитываем увеличить объемы и привести в порядок внутригородские и внутриквартальные проезды. Это очень важно для наших жителей. У меня практически каждый сход с жителями касается именно этих вопросов – дорог внутриквартальных. Встреча была очень насыщенной, с конкретными поручениями от заместителя председателя Правительства Российской Федерации и дальнейшими планами по проведению работ в рамках программы социально-экономического развития сказал Пушилин

Пушилин рассказал, как в регионе будет организован процесс голосования на выборах депутатов Государственной думы IX созыва.

Вопрос проведения голосования сейчас для нас – абсолютный приоритет. Мы понимаем, что в текущих условиях люди справедливо переживают по вопросам безопасности, поэтому подошли к этому процессу максимально гибко и ответственно. Наша задача – чтобы каждый житель смог проголосовать, отдать свой голос, где бы он ни находился, и чувствовал себя при этом в безопасности. Мы сделали ставку на выездное голосование – это сейчас самый безопасный и правильный путь. Выездные группы работают по всей республике, выезжая даже в самые труднодоступные районы. Процесс идет строго по закону, с наблюдателями и всеми необходимыми процедурами. Мы решили сами прийти к каждому избирателю, чтобы людям не нужно было никуда ехать и лишний раз подвергать себя риску. Безопасность на избирательных участках у нас на первом месте, организована охрана, плотно взаимодействуем с правоохранительными органами. Члены избирательных комиссий готовы быстро реагировать на любые непредвиденные ситуации. Также уделяем внимание возможности голосования для людей с ограниченными возможностями. Работает механизм "мобильный избиратель" – уже около 10 000 человек воспользовались возможностью выбрать участок по своему желанию. В рамках проекта "Информ УИК" члены участковых избирательных комиссий обходили дома, чтобы ответить на вопросы жителей и помочь им разобраться в нюансах. Вся избирательная система, включающая 36 территориальных и 633 участковых комиссий, функционирует в соответствии с установленными нормами. Мы постарались обеспечить максимальную прозрачность и законность процессов, дать возможность нашим жителям реализовать свое избирательное право, потому что для нашей республики — это очень важно. Этими выборами мы все-таки завершаем политический процесс интеграции региона домой в Россию сказал Пушилин

Ранее Пушилин прокомментировал ситуацию с топливом в ДНР, а также рассказал о дальнейшем развитии региона.