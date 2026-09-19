Глава избиркома ДНР отметил оперативную работу электриков в день голосования Высоцкий: все участки в ДНР открылись вовремя благодаря оперативности электриков

Москва19 сен Вести.Все избирательные участки в Донецкой Народной Республике (ДНР) открылись ровно в 8.00, несмотря на ночное отключение электроэнергии. Об этом сообщил ИС "Вести" председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

По его словам, это стало возможным благодаря оперативной работе соответствующих служб.

Хотел бы отметить оперативную работу наших электриков, служб, потому что ночью было отключение электроэнергии, но уже утром, в 8 часов утра, все избирательные участки открылись. Это не первая наша избирательная кампания, которая проводится в Донецкой Народной Республике, и у нее есть вот такой вот негативный флер со стороны украинских злодеев - ну как еще их можно назвать сказал Высоцкий

Ранее он заявил, что благодаря досрочному голосованию количество проголосовавших на выборах жителей ДНР еще несколько дней назад превысило миллион избирателей.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября 2026 года.