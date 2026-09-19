График работы избирательных участков в ДНР сократят из-за атак беспилотников Время работы избирательных участков сократят в ДНР 20 сентября из-за угрозы БПЛА

Москва19 сен Вести.Избирательные участки в ДНР в воскресенье, 20 сентября, из-за угрозы атак беспилотников будут работать по сокращенному графику – с 8 до 14 часов мск, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя избиркома республики Владимир Высоцкий.

Завтра мы будем голосовать по сокращенному графику, по сокращенному времени - до 14:00 сказал Высоцкий

Он пояснил, что сотрудникам избиркомов надо везти протоколы в вышестоящие комиссии, но ночью начинаются "свистопляски с дронами".

В субботу беспилотник ударил по автобусу в Горловке в ДНР. Ранее в Запорожской области в результате атаки дрона погибла председатель участковой избирательной комиссии УИК №394 Елена Астанина. Президент России Владимир Путин посмертно наградил ее орденом Мужества.