Глава избиркома ДНР: в республике проголосовало более миллиона человек

В ДНР на выборах проголосовало более миллиона избирателей Глава избиркома ДНР: в республике проголосовало более миллиона человек

Москва19 сен Вести.Число проголосовавших на выборах жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) еще несколько дней назад превысило миллион избирателей, этого удалось достигнуть благодаря досрочному голосованию, сообщил ИС "Вести" председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

Выборы в ДНР начались не 18 сентября, а 8 числа, было организовано досрочное голосование в жилых кварталах, чтобы избежать массового скопления людей.

На досрочном голосовании мы еще несколько дней тому назад уже перевалили отметку в миллион избирателей, которые отдали свои голоса сообщил Высоцкий

Ранее стало известно, что явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на вечер субботы, 19 сентября составила 80%.

Ранее Высоцкий сообщал, что избирательные участки в ДНР в воскресенье, 20 сентября, из-за угрозы атак беспилотников будут работать по сокращенному графику – с 8:00 до 14:00 мск.