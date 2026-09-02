Более 13,7 тыс. человек из регионов с военным положением проголосовали досрочно ЦИК: свыше 13,7 тыс жителей регионов с военным положением проголосовали досрочно

Москва2 сен Вести.Более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где введено военное положение, уже проголосовали на выборах в Госдуму досрочно. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Такое заявление она сделала на сессии ЦИК 2 сентября.

Наши коллеги из регионов, где применяются военные положения, там, где возросла зона опасности, по состоянию на 2 сентября, досрочно проголосовало 13 728 избирателей сказала Памфилова

Ранее Памфилова заявила, что более 2,6 миллиона россиян подали заявление на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах в Госдуму.