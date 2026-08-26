На выборы всех уровней зарегистрированы около 1,6 тысячи участников СВО

В ЦИК назвали число кандидатов – участников СВО, зарегистрированных на выборы На выборы всех уровней зарегистрированы около 1,6 тысячи участников СВО

Москва26 авг Вести.На участие в выборах на всех уровнях в единый день голосования 20 сентября 2026 года были выдвинуты 1 668 кандидатов из числа участников и ветеранов спецоперации. Из них регистрацию прошли 1 586 человек. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Во время заседания, которое транслировалось в прямом эфире, она также уточнила, сколько кандидатов – участников СВО будут избираться в Госдуму.

200 кандидатов, которые являются участниками и ветеранами специальной операции, 186 от партий и 13 коллег по самовыдвижению. Все 186 кандидатов зарегистрированы пояснила Памфилова

Она добавила, что один из участников СВО был зарегистрирован на выборы глав субъектов Российской Федерации.

Ранее стало известно, что на выборы в Госдуму приглашены наблюдатели из более чем 100 стран.