Более 2,6 млн россиян подали заявление на голосование с помощью ДЭГ Памфилова: свыше 2,6 млн россиян хотят проголосовать онлайн на грядущих выборах

Москва2 сен Вести.Свыше 2,6 миллиона россиян подали заявление на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания комитета 2 сентября.

Дистанционное электронное голосование: 2 672 041 заявление говорится в презентации

Уточняется, что через механизм "Мобильный избиратель" по месту нахождения подано 936 328 заявлений.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР) заявило, что европейские власти и политики поставили перед собой задачу дискредитировать итоги голосования. В Кремле в ответ сообщили, что для граждан РФ признание результатов со стороны Европы или его отсутствие – это "десятое дело".