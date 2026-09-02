Москва2 сенВести.Свыше 2,6 миллиона россиян подали заявление на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания комитета 2 сентября.
Дистанционное электронное голосование: 2 672 041 заявлениеговорится в презентации
Уточняется, что через механизм "Мобильный избиратель" по месту нахождения подано 936 328 заявлений.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР) заявило, что европейские власти и политики поставили перед собой задачу дискредитировать итоги голосования. В Кремле в ответ сообщили, что для граждан РФ признание результатов со стороны Европы или его отсутствие – это "десятое дело".