Песков: для РФ десятое дело, признают ли европейцы выборы в России Песков назвал десятым делом для РФ вопрос признания европейцами выборов в России

Москва31 авг Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "десятым делом" для Москвы признание европейцами итогов выборов в Госдуму. Соответствующее мнение он высказал журналистку кремлевского пула Александру Юнашеву.

Признают европейцы или не признают [итоги выборов в Госдуму РФ] - это десятое дело для нас. У нас своя политическая система и свой политический процесс. Избирательная кампания идет на полной скорости сказал Песков

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что европейские власти и политики поставили перед собой задачу дискредитировать итоги выборов в России, а также сорвать сам электоральный процесс.