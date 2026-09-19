Явка в онлайн голосовании на выборах в Госдуму составила 80% Явка на платформе дистанционного электронного голосования составила 80%

Москва19 сен Вести.Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на вечер субботы, 19 сентября составила 80%. Об этом сообщается на портале ДЭГ.

На выборах в Госдуму РФ девятого созыва, по состоянию на 17:00 мск 19 сентября, проголосовали онлайн более 3,2 млн избирателей. При явке в 80% было принято 79% бюллетеней. Всего заявки на участие в онлайн голосовании подали свыше 4 млн человек.

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. Ранее в онлайн формате на них проголосовали президент страны Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин.