Москва19 сенВести.Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по федеральному округу по состоянию на 16:30 мск составила 39,25%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Центральной избирательной комиссии РФ.
Ход голосования по федеральному округу - 39,25%говорится в данных ЦИК
В России работают около 100 тыс. участковых избирательных комиссий. Еще 333 УИК организуют голосование за рубежом.
Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. Заключительный день голосования - 20 сентября.