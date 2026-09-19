Явка на выборы в Госдуму приблизилась к 40% Явка на выборах депутатов Госдумы составила 39,25%

Москва19 сен Вести.Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по федеральному округу по состоянию на 16:30 мск составила 39,25%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Центральной избирательной комиссии РФ.

Ход голосования по федеральному округу - 39,25% говорится в данных ЦИК

В России работают около 100 тыс. участковых избирательных комиссий. Еще 333 УИК организуют голосование за рубежом.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. Заключительный день голосования - 20 сентября.