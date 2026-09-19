ЦИК: явка на выборах в Госдуму составила 40,01%

Явка на выборах в Госдуму пока составила 40,01% ЦИК: явка на выборах в Госдуму составила 40,01%

Москва19 сен Вести.Явка на выборах в Государственную думу, по состоянию на 18:15 по московскому времени в субботу, 19 сентября, составила 40,01%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Ранее на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сообщили, что явка на федеральной платформе ДЭГ составила 80%. Всего заявки на участие в онлайн-голосовании подали свыше 4 млн человек.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова называла безопасность главным приоритетом этих выборов.

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября.