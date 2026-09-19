Явка на выборах в Госдуму превысила 40% ЦИК: явка на выборах в Госдуму превысила 40%

Москва19 сен Вести.По состоянию на 20:00 субботы, 19 сентября, явка избирателей на выборах депутатов Госдумы оценивается в 40,79%. Об этом следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выборы проходят ответственно и в непростое время. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла Запад в проведении кампании по срыву голосования, а также заявляла, что избиркомы в регионах, атакуемых БПЛА, бросают вызов террористам.

СМИ писали о необычных случаях на избирательных участках. Так, в ЛНР проголосовал человек в длинном пальто и маске коня, надетой на голову, а в Чечне сыграли свадьбы.

Выборы проходят в России по 20 сентября. Россияне выбирают депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц восьми регионов России, а также депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления. Отдать свой голос россияне могут очно или с помощью дистанционного электронного голосования ДЭГ.