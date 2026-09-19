Конь в пальто пришел на избирательный участок в ЛНР

Конь в пальто отдал свой голос на выборах в ЛНР Конь в пальто пришел на избирательный участок в ЛНР

Москва19 сен Вести.Человек в длинном пальто и маске коня, надетой на голову, проголосовал на избирательном участке в ЛНР, пишет газета "Известия", приводя соответствующее видео.

На избирательном участке в Луганской Народной Республике свой голос отдал конь в пальто говорится в сообщении

Согласно видеозаписи, человек с маской коня и паспортом в руке берет бюллетени у сотрудника участковой комиссии, проходит в кабинку для голосования, а потом опускает бланки в избирательный ящик.

Ранее СМИ писали о пришедшем на выборы в Тюмени Человеке-пауке с колобком, на выборы в Звездном городке пришел человек в скафандре.