На выборы в Тюмени пришла семья Человека-паука с Колобком

Семья Человека-паука с Колобком замечена на выборах в Тюмени На выборы в Тюмени пришла семья Человека-паука с Колобком

Москва18 сен Вести.На один из избирательных участков в Тюмени пришла семья Человека-паука. При этом ребенок взял с собой Колобка, сообщает РЕН.

Как пояснили переодетые в популярных персонажей супруги, таким образом они хотели поднять настроение и себе, и окружающим.

Семья Человека-паука пришла на избирательный участок в Тюмени с Колобком говорится в публикации

Девушка в костюме Гвен Стейси сказала журналистам, что выборы – это часть нашей жизни, в которой мы сами принимаем свои решения. Кроме того, они с супругом хотят, чтобы и ребенок видел, что к выборам нужно относиться серьезно.

Сегодня в России стартовали выборы, которые продлятся с 18 по 20 сентября.