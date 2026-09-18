Москва18 сенВести.На один из избирательных участков в Тюмени пришла семья Человека-паука. При этом ребенок взял с собой Колобка, сообщает РЕН.
Как пояснили переодетые в популярных персонажей супруги, таким образом они хотели поднять настроение и себе, и окружающим.
Семья Человека-паука пришла на избирательный участок в Тюмени с Колобкомговорится в публикации
Девушка в костюме Гвен Стейси сказала журналистам, что выборы – это часть нашей жизни, в которой мы сами принимаем свои решения. Кроме того, они с супругом хотят, чтобы и ребенок видел, что к выборам нужно относиться серьезно.
Сегодня в России стартовали выборы, которые продлятся с 18 по 20 сентября.