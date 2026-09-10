Поддубный: кандидаты на выборы в ГД понимают, что сейчас не время для популизма

Поддубный рассказал, чем нынешние выборы отличаются от предыдущих Поддубный: кандидаты на выборы в ГД понимают, что сейчас не время для популизма

Москва10 сен Вести.Большая часть кандидатов на выборы в Государственную думу по отношению к партиям друг друга настроены не всегда позитивно, но стараются держать себя в руках, потому что понимают, что сейчас не время для популизма. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам журналиста, в военное время государство делает все возможное, чтобы сократить неудобства и беды для населения.

Если говорить о процессе предвыборном, то он, конечно, сильно отличается от всех предыдущих циклов. По моему мнению, потому что все-таки большая часть кандидатов, даже которые по отношению к партиям друг друга настроены не шибко позитивно, стараются держать себя в руках, понимают, что сейчас не время для популизма… Сейчас не время толкаться локтями, потому что время военное рассказал военкор

Также Поддубный предложил создать инструмент, с помощью которого очевидцы могли бы оперативно сообщать о пролете вражеских беспилотников над территорией России.