Соловьёв рассказал о своем отношении к грядущим выборам в Госдуму Соловьёв назвал свой главный критерий для оценки кандидатов на выборах в Госдуму

Москва30 авг Вести.Основной критерий, по которому необходимо оценивать кандидатов на выборах в Государственную думу, – это проведение ими работы, приближающей победу России в специальной военной операции. Владимир Соловьёв рассказал о своем сложном отношении к грядущим выборам, сообщает ИС "Вести".

У меня такое отношение сейчас к выборам – у нас начнутся дебаты, я их буду вести – у меня к ним отношение такое сложное. Объясню почему. Вот сейчас у нас будут партии. У меня первый вопрос: "А что вы сделали для фронта? Что вы сделали для победы?"… К ряду [партий] есть вопросы. Страна воюет. Побеждать надо объяснил телеведущий

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новый состав Государственной думы, который будет избран в сентябре, должен быть готов защищать интересы России, служить народу и работать для граждан.