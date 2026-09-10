Поддубный заявил, что современные правила войны пишутся в онлайн-режиме Поддубный: правила войны сегодня пишутся в режиме онлайн

Москва10 сен Вести.Современная военная наука говорит о том, что новые правила войны пишут в режиме онлайн. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

То государство, которое сможет овладеть современными технологиями быстрее своих конкурентов, получит серьезное преимущество на поле боя, отметил военкор.

Военная наука говорит о том, что новые правила войны пишутся в режиме онлайн. И кто первым овладеет технологией работы с роем дронов со всеми вытекающими, тот получит серьезное преимущество на поле боя и на то время, пока все остальные не овладеют этой технологией объяснил он

Также Поддубный заявил, что характер угроз в мире сильно изменился, из-за чего формирование системы противовоздушной обороны сегодня является краеугольным камнем в вопросе сохранения суверенитета.