Москва10 сен Вести.Россия лидирует в технологиях систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Могу сказать, что Россия-то впереди планеты всей по той простой причине, что мы видим: противник довольно неуверенно действует на этом поле. И фактически все, что противник делает такого серьезного, я не имею в виду вещи общепонятные, – это эксплуатирует западную систему ПВО против баллистики. Мы видим, что когда заканчивается противоракетный Patriot, заканчивается и способность киевского режима отражать баллистику. Ну вот что касается противодействия дронам, здесь противник-то ничего такого сверхъестественного и не придумал. И не придумал ни в организационном плане, ни в техническом плане, ни в плане инноваций заявил Поддубный

По мнению военкора, сложности с переосмыслением противовоздушной обороны испытывают сейчас многие страны.

Непросто в этом противостоянии всем. На примере с Ираном это понятно, когда американцы обломали зубы фактически об Иран только потому, что не смогли верно оценить новые угрозы, которые идут с воздуха. И у американцев тоже довольно серьезный сейчас вопрос, как переосмыслить систему противовоздушной обороны. Поэтому я, исходя из этого, делаю вывод, что мы в целом нормально проходим этот непростой этап. Как требовалось время для того, чтоб понять, что нужно делать с пулеметами когда-то. Как требовалось время, чтобы понять, что делать с танковыми линиями, за которыми идет пехота, так и сейчас. Военное переосмысление на самом деле всегда непросто дается сказал Поддубный

Ранее Поддубный заявил, что в России конструируют принципиально новую систему противовоздушной обороны, включающую ранее не применявшиеся элементы.