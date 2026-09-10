Москва10 сен Вести.Характер угроз в мире сильно изменился, поэтому формирование системы противовоздушной обороны сегодня является краеугольным камнем в вопросе сохранения суверенитета. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Главный вопрос, который сегодня стоит перед страной, – это не текущее состояние ПВО, а переосмысление подходов к ее формированию, считает военкор.

Важнейший вопрос – это даже не текущее состояние системы противовоздушной, противоракетной обороны, а в целом переосмысление подходов к формированию этой важнейшей системы… Система обороны – это краеугольный камень суверенитета, современной государственности… Сейчас система ПВО – это то обстоятельство, которое стране может гарантировать суверенитет, либо отсутствие этого обстоятельства может этот суверенитет забрать объяснил он

Ранее Поддубный предложил президенту РФ Владимиру Путину распространить на другие регионы опыт Курской области по работе ситуационного центра, который координирует оборону от беспилотников.