Поддубный предложил создать инструмент, позволяющий очевидцам сообщать о БПЛА Поддубный: у очевидцев должен быть инструмент передачи данных о пролете БПЛА

Москва10 сен Вести.Новая система противовоздушной обороны (ПВО) должна включать большое количество элементов, в том числе инструмент, с помощью которого очевидцы могли бы оперативно сообщать о пролете вражеских беспилотников. Такое предложение военный корреспондент Евгений Поддубный высказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам военкора, вопрос обеспечения эффективной системы ПВО сегодня касается не только одного министерства обороны.

Это вопрос всего государства, и даже больше, чем государства. Это вопрос бизнеса. Это, собственно говоря, вопрос общественности… Сейчас направление пролета дронов могут засекать и очевидцы. И хорошо бы, чтобы у них был инструмент, которым они могли пользоваться для того, чтобы передавать эту информацию. Конечно, она должна перепроверяться сказал он

Также Поддубный заявил, что характер угроз в мире сильно изменился, из-за чего формирование системы противовоздушной обороны сегодня является краеугольным камнем в вопросе сохранения суверенитета.