В интернете распространяется фейковый призыв прийти в военкомат на выборы Памфилова: мошенники в дни выборов используют тему мобилизации

Москва18 сен Вести.Мошенники распространяют фейковое постановление в интернете якобы от избирательной комиссии, в котором мужчин просят прийти на избирательный участок на базе военкомата, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Вышло фейковое постановление якобы избирательной комиссии Республики Бурятии о подготовке отдельных помещений для голосования на базе военных комиссариатов… У нас все идет нормально, нам не надо хватать людей на улице, и тем более в комиссариатах устраивать пункты для голосования сказала Памфилова во время брифинга о начале работе избирательных участков по всей стране

Она также добавила, что со вчерашнего дня руководители регионов, госорганы, а также главы консульств и дипломатических представительств получают фейковые сообщения с призывами остановить подготовку к электоральным процедурам.

Трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва и в другие органы власти разных уровней началось 18 сентября и завершится 20 сентября. В общей сложности в рамках ЕДГ-2026 на кону стоит более 20,7 тысячи выборных должностей и депутатских мандатов.