Памфилова: видео на трансляции с избирательного участка можно подменить через ИИ

В ЦИК рассказали, как аферисты подменяют трансляции с избирательного участка Памфилова: видео на трансляции с избирательного участка можно подменить через ИИ

Москва17 сен Вести.При помощи технологий искусственного интеллекта злоумышленники могут в прямом эфире полностью подменять происходящее на трансляции с избирательного участка. Об этом рассказала председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к выборам в единый день голосования.

Она напомнила, что комитет уже сталкивался с подменой изображений и видео при помощи нейросетей в ходе предыдущих выборов. В 2026 году технологии вышли на новый уровень.

Просто в режиме онлайн можно подменять картинку, что человек сейчас на участке стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое пояснила глава ЦИК

Ранее Памфилова рассказала, что число атак на избирательную систему и ее инфраструктуру по мере приближения выборов депутатов Госдумы растет. Среди зафиксированных угроз есть в том числе случаи обстрелов помещений избирательных комиссий.