Космонавты на МКС обратились к россиянам в первый день выборов

На орбите и на Земле: космонавты с МКС призвали россиян проголосовать Космонавты на МКС обратились к россиянам в первый день выборов

Москва18 сен Вести.Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции (МКС), обратились к жителям России в связи с началом единого дня голосования.

Видеоролик с обращением космонавтов в преддверии выборов опубликовал Роскосмос​​​.

Сами космонавты также планируют принять участие в избирательном процессе.

Уважаемые граждане Российской Федерации! Мы… обращаемся к вам с борта МКС. Сегодня по всей нашей стране открываются участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы. От Калининграда и до Камчатки каждый совершеннолетний гражданин РФ может прийти и отдать свой голос сказал Дубров

Кикина, в свою очередь, подчеркнула, что участие в выборах — это шанс внести вклад в управление государством.

Сегодня во многих регионах для этого даже необязательно выходить из дома, ведь в России развивается система электронного голосования. Места для голосования организованы в самых отдаленных уголках России отметила она

Космонавты будут участвовать в выборах при помощи доверенного лица, сообщил Федяев

В этот важный момент, когда страна определяет свой путь, мы считаем своим долгом выполнить гражданскую обязанность. Сделайте свой выбор — это ваш шаг к победе сказал Федяев

С 18 по 20 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Впервые в этом процессе принимают участие граждане, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Одновременно с этим проходят выборы в законодательные органы 39 регионов, а также избрание высших должностных лиц субъектов Федерации.

В восьми регионах выборы будут прямыми, а в трех пройдут путем голосования в региональных парламентах. В общей сложности замещению подлежат порядка 23 тысяч мандатов.

Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.