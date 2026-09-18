Москва18 сенВести.Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции (МКС), обратились к жителям России в связи с началом единого дня голосования.
Видеоролик с обращением космонавтов в преддверии выборов опубликовал Роскосмос.
Сами космонавты также планируют принять участие в избирательном процессе.
Уважаемые граждане Российской Федерации! Мы… обращаемся к вам с борта МКС. Сегодня по всей нашей стране открываются участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы. От Калининграда и до Камчатки каждый совершеннолетний гражданин РФ может прийти и отдать свой голоссказал Дубров
Кикина, в свою очередь, подчеркнула, что участие в выборах — это шанс внести вклад в управление государством.
Сегодня во многих регионах для этого даже необязательно выходить из дома, ведь в России развивается система электронного голосования. Места для голосования организованы в самых отдаленных уголках Россииотметила она
Космонавты будут участвовать в выборах при помощи доверенного лица, сообщил Федяев
В этот важный момент, когда страна определяет свой путь, мы считаем своим долгом выполнить гражданскую обязанность. Сделайте свой выбор — это ваш шаг к победесказал Федяев
С 18 по 20 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Впервые в этом процессе принимают участие граждане, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Одновременно с этим проходят выборы в законодательные органы 39 регионов, а также избрание высших должностных лиц субъектов Федерации.
В восьми регионах выборы будут прямыми, а в трех пройдут путем голосования в региональных парламентах. В общей сложности замещению подлежат порядка 23 тысяч мандатов.
Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.