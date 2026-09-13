Принять участие в голосовании на выборах в Госдуму призвал Сергей Собянин Сергей Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах в Госдуму

Москва13 сен Вести.Сергей Собянин в своем личном блоге в мессенджере МАХ призвал жителей Москвы прийти на избирательные участки 18-20 сентября и проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы.

Голосуя за кандидатов в депутаты, мы не просто выбираем симпатичных нам людей. Мы принимаем решение, по каким правилам нам предстоит жить в ближайшие годы. Мы решаем, на что будут потрачены налоги, которые мы уплачиваем в бюджет. Какими будут пенсии, заработные платы и множество других самых насущных вещей отметил Собянин

Мэр отметил, что голоса москвичей на выборах традиционно звучат весомо.

Я прошу Вас принять участие в выборах 18-20 сентября и отдать свои голоса за партию "Единая Россия" и ее кандидатов в одномандатных округах говорится в сообщении

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва запланированы на 20 сентября 2026 года. Голосование будет проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.