Москва8 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин посетил штаб общественной поддержки партии "Единая Россия", передает ТАСС.

Он выразил надежду, что партия "займет достойное место в Государственной Думе", а депутаты при этом так же будут прислушиваться к проблемам и заботам москвичей.

Тысячи людей приходят в штаб, чтобы поделиться своими бедами, заботами и, самое главное, что ни один из этих вопросов не пропадает, берется на заметку, отрабатывается, и я уверен, что это будет частью нашей предвыборной кампании, и, самое главное, реальной программой действий отметил градоначальник

Собянин поблагодарил штаб за контакты и встречи с людьми "не только на бумаге" и добавил, что, по его мнению, жители российской столицы тоже проявят активность и придут на выборы.