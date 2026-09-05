Москва5 сенВести.Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с днем города. Соответствующее видеопоздравление опубликовано в его канале в мессенджере МАХ.
Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с днем рождения Москвы. Сегодня нашему городу исполнилось 879 летсказал градоначальник
Он отметил, что за это время произошло много славных и героических дел, город сталкивался с различными испытаниями и невзгодами, однако становился только сильнее. А сегодня люди продолжают традиции, заложенные предками.
Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваш труд на благо столицы, поддержку и оптимизм. Низкий поклон всем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу, приближает нашу победудобавил Собянин
День города в Москве в 2026 году празднуется 5 и 6 сентября, столица отмечает 879-й день рождения. В эти даты пройдут различные торжественные мероприятия.