Сергей Собянин поздравил москвичей с днем города Сергей Собянин поздравил всех жителей Москвы с днем города

Москва5 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с днем города. Соответствующее видеопоздравление опубликовано в его канале в мессенджере МАХ.

Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с днем рождения Москвы. Сегодня нашему городу исполнилось 879 лет сказал градоначальник

Он отметил, что за это время произошло много славных и героических дел, город сталкивался с различными испытаниями и невзгодами, однако становился только сильнее. А сегодня люди продолжают традиции, заложенные предками.

Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваш труд на благо столицы, поддержку и оптимизм. Низкий поклон всем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу, приближает нашу победу добавил Собянин

День города в Москве в 2026 году празднуется 5 и 6 сентября , столица отмечает 879-й день рождения . В эти даты пройдут различные торжественные мероприятия.