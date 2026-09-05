Московский транспорт будет работать до 2 часов ночи в связи с Днем города

В связи с Днем города в Москве продлена работа общественного транспорта Московский транспорт будет работать до 2 часов ночи в связи с Днем города

Москва5 сен Вести.Работа общественного транспорта в Москве будет продлена в ночь с 5 на 6 сентября в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщил официальный канал портала правительства и мэра столицы в MAX.

В ночь с 5 на 6 сентября метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 02.00. В разных районах столицы до этого же времени продлят работу 17 трамвайных маршрутов. Среди них № 6, 7, 11, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 43, 47, 50, а также А говорится в сообщении

Кроме того, как уточнили в пресс-служба столичного правительства, в обычном режиме продолжат действовать 18 регулярных ночных маршрутов автобусов и электробусов.

Ранее сообщалось, что московские автобусы, электробусы и трамваи украсили к празднованию Дня города.