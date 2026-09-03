Московский транспорт в День города будет работать до 2 часов ночи

В День города в Москве продлят работу метро, МЦК и трамваев Московский транспорт в День города будет работать до 2 часов ночи

Москва3 сен Вести.В День города транспорт Москвы будет работать до часов ночи. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

По поручению Сергея Собянина в День города мы обеспечиваем удобный подвоз пассажиров к местам проведения праздничных мероприятий. В ночь с 5 на 6 сентября метро, МЦК и 17 трамвайных маршрутов будут работать в продленном режиме отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

В ночь с 5 на 6 сентября станции метро и МЦК будут открыты для пассажиров до 2.00. Также до этого времени продлят работу 17 трамвайных маршрутов, включая номера 6, 7, 11, 15, 16, 17,26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 43, 47, 50 и А.

Обычные ночные автобусы и электробусы продолжат движение по 18 маршрутам.

Ликсутов пояснил, что продленный режим работы позволит жителям и гостям столицы с комфортом добраться домой после праздничных мероприятий.