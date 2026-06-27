Центр Москвы перекроют в связи с проведением транспортного электрофестиваля

В субботу перекроют улицы Москвы из-за транспортного электрофестиваля Центр Москвы перекроют в связи с проведением транспортного электрофестиваля

Москва27 июн Вести.В субботу, 27 июня, будут временно перекрыты для движения внешняя сторона Садового кольца и ряд центральных улиц в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщается в MAX-канале Дептранса столицы.

Временно не будет движения в проезде Девичьего Поля, на Зубовской и Большой Пироговской улицах, в Дашковом и Новоконюшенном переулках, на внешней стороне Садового кольца отмечается в сообщении

Водителей предупредили, что будет запрещена парковка на участках перекрытий.

В субботу, 27 июня, второй в истории Москвы Транспортный электрофестиваль стартует грандиозным парадом электротранспорта по Садовому кольцу. Гостей мероприятия ждет большое количество развлекательных зон и интерактивов.