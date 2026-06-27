Москва27 июнВести.В субботу, 27 июня, будут временно перекрыты для движения внешняя сторона Садового кольца и ряд центральных улиц в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщается в MAX-канале Дептранса столицы.
Временно не будет движения в проезде Девичьего Поля, на Зубовской и Большой Пироговской улицах, в Дашковом и Новоконюшенном переулках, на внешней стороне Садового кольцаотмечается в сообщении
Водителей предупредили, что будет запрещена парковка на участках перекрытий.
В субботу, 27 июня, второй в истории Москвы Транспортный электрофестиваль стартует грандиозным парадом электротранспорта по Садовому кольцу. Гостей мероприятия ждет большое количество развлекательных зон и интерактивов.