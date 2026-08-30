Собянин: за первое полугодие в Москве запущено 32 новых электробусных маршрута

В первом полугодии в Москве запущено 32 новых маршрута для электробусов Собянин: за первое полугодие в Москве запущено 32 новых электробусных маршрута

Москва30 авг Вести.В Москве в течение первых шести месяцев 2026 года увеличилось количество новых электробусных маршрутов. Оно достигло 32 видов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

За первое полугодие 2026 года в Москве запущено 32 новых электробусных маршрута написано в канале столичного градоначальника

Также он отметил, что поступили и 43 электробуса нового поколения: их система зарядки облегчает массу транспортного средства и делает его более надежным и технологичным.

Теперь в планах переход ночной сети на электробусы. В частности, это коснется маршрута н14, заключил Собянин.