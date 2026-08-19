Собянин сообщил о росте объемов выпуска промышленной продукции в Москве на 12,5%

Объемы производства в Москве выросли за полгода на 12,5% Собянин сообщил о росте объемов выпуска промышленной продукции в Москве на 12,5%

Москва19 авг Вести.Объемы производства в столице за полгода выросли на 12,5%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в MAX.

По его словам, за 2025 год по сравнению с предыдущим столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра страны… За первые шесть месяцев 2026-го объемы производства выросли уже на 12,5% говорится в публикации

По словам Собянина, хороший результат показывают лидеры отрасли. Так, радиоэлектроника нарастила объемы на 39,1%; аэрокосмические предприятия – на 33,5; производители медицинских изделий – на 16,8; фармацевтика – на 14,7%.

Кроме того, отметил мэр, за полгода в Москве появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов, где создано больше 7,2 тысячи новых рабочих мест.