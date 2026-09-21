В правительстве Москвы рассказали о новых направлениях развития промышленности В правительстве Москвы перечислили новые направления развития промышленности

Москва21 сен Вести.К активно осваиваемым направлениям промышленности относятся использование меди и инженерных пластиков. Об этом ИС "Вести" рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что медь используется при производстве компонентов для радиоэлектроники, а инженерные пластики отличаются износостойкостью и устойчивостью к воздействиям внешней среды.

Одно из активно осваиваемых направлений - использование меди. Этот материал востребован при производстве компонентов для радиоэлектроники и теплообменных элементов. Еще одно важное направление - инженерные пластики. Они отличаются прочностью, износостойкостью и устойчивостью к воздействию внешней среды. Такие материалы позволяют выпускать легкие функциональные детали и элементы, которые работают непосредственно в составе готовых изделий подчеркнул Гарбузов

Ранее Гарбузов заявил, что мэр столицы Сергей Собянин лично отбирает проекты, которые будут реализованы на территории мегаполиса. По его словам, это является частью стратегии Москвы по достижению технологического лидерства в РФ.